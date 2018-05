CDA buigt zich over keuze voor lijsttrekker

Op tafel ligt een aantal opties voor een enkelvoudige of meervoudige voordracht, die enkele weken geleden al werd besproken door het bestuur van de christendemocraten.

''Het voorwerk is al gedaan. Toen ging het nog om de kandidaatstelling voor 2015 maar door de val van het kabinet is alles in een stroomversnelling gekomen'', zei een woordvoerder van het partijbestuur.

Het gezelschap woensdag bestaat naast het dagelijks bestuur onder andere uit provinciale CDA-bestuurders, de voorzitter van de CDA-jongeren en de fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Verdeeld

Het kader van het CDA is verdeeld over mogelijke interne verkiezingen. Voorheen droeg het partijbestuur zelf een lijsttrekker voor die door het congres werd bekrachtigd. De afgelopen tijd gaan er in de partij veel stemmen op om de CDA-leden uit verschillende kandidaten te laten kiezen.

Zo pleitten vicepremier Maxime Verhagen, minister Marja van Bijsterveldt en de CDA-jongeren voor interne verkiezingen. Partijvoorzitter Ruth Peetoom liet onlangs nog weten daarover twijfels te hebben.

Namen

Binnen het CDA is de afgelopen dagen weer druk uitgeoefend op de populaire minister van Financiƫn Jan Kees de Jager om zich toch te kandideren. ''Ik ben niet beschikbaar; daarin is niks veranderd'', zei De Jager woensdag. Eerder gaven ook Verhagen en oud-minister Camiel Eurlings al duidelijk aan dat zij niet beschikbaar zijn.

Staatssecretaris Henk Bleker heeft eerder gezegd alleen te willen als er geen goede kandidaat naar voren komt. Namen die nu worden genoemd als mogelijke kandidaten zijn die van fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma, minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) en minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs).

Verkiezing

Volgens het NRC zingt de naam van vakbondsvoorzitter Jaap Smit (CNV) ook rond. Dat hij mee zou doen aan verkiezingen voor het lijsttrekkerschap spreekt Smit echter tegen. "Ik heb altijd gezegd: als ik gevraagd wordt na te denken over een rol in de politiek, dan zal ik er op dat moment over nadenken. Maar die vraag is niet aan mij gesteld."

Joop Atsma laat weten dat hij het CDA in ieder geval niet gaat leiden. De demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vindt dat er een lijsttrekkersverkiezing moet komen. Daarvoor moeten er uiteraard kandidaten zijn. ''Die komen er voldoende. Ik ben dus geen kandidaat''.

Lees alles over de kabinetscrisis

Zes vragen over de kabinetcrisis

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive