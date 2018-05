Vakbeweging wil pijnlijke plannen in koelkast

Daarbij gaat het onder meer om bezuinigingen op het passend onderwijs, de bijstand, sociale werkplaatsen en de Ziektewet.

''Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, moet een pas op de plaats worden gemaakt bij plannen die zo veel mensen raken'', aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius maandag.

Wajong

Zo zou de Tweede Kamer dinsdag gaan stemmen over plannen van staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) over het samenvoegen van de bijstand met grote delen van de sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten in de Wet werken naar vermogen. Als een Kamermeerderheid dit onderwerp controversieel verklaart, stokt de behandeling van deze plannen.

Pensioenakkoord

Verder gaan de vakcentrales ervan uit dat hun pensioenakkoord met het kabinet en werkgevers over onder meer het verhogen van de AOW-leeftijd wel volgens plan wordt uitgevoerd. Volgens de huidige planning van de Eerste Kamer buigt de Senaat zich 15 mei over wetgeving van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) over de uitvoering van dit akkoord.

