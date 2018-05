Papandreou krijgt steun voor referendum

Dat bleek in de nacht van dinsdag op woensdag na afloop van een zeven uur durende kabinetsvergadering. Enkele ministers uitten kritiek, maar stemden desondanks in met het voorstel van Papandreou.

De aankondiging van het referendum heeft Europese leiders, beleggers en financiële instellingen de stuipen op het lijf gejaagd. Papandreou trad maandagavond naar buiten met zijn omstreden plan.

Het voorgenomen referendum over het hernieuwde steunpakket aan dat land wordt mogelijk al volgende maand gehouden. Dat meldde de Griekse minister van Binnenlandse Zaken, Haris Kastanidis woensdag op de Griekse televisie.

Volgens de bewindsman is een referendum op korte termijn mogelijk als de internationale partners het reddingsplan voor Griekenland sneller dan afgesproken tot in de details uitwerken. Eerder nog meldde Kastanidis dat de volksstemming op zijn vroegst in januari kon worden gehouden.

Optimistisch

Papandreou ontmoet woensdag in Frankrijk andere Europese leiders. De premier van Griekenland is optimistisch gestemd over de uitkomst van de volksraadpleging.

Dat zal volgens hem ''een duidelijk mandaat en een duidelijke boodschap'' opleveren voor ''onze Europese koers en participatie in de euro''.

Verkiezingen

Een alternatief voor het referendum zouden vervroegde verkiezingen kunnen zijn, maar volgens Papandreou dreigt in dat geval een faillissement van Griekenland.

Vrijdag moet blijken of Papandreou en zijn regering in het parlement kunnen rekenen op voldoende steun voor het referendumplan.

