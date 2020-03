AMSTERDAM - Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) is ervan overtuigd dat hij Eurocommissaris Cecilia Malmström duidelijk heeft kunnen maken waarom het kabinet strengere regels voor gezinsmigratie wil.

"Ik heb haar uitgelegd wat speelt. Dat begreep ze prima", zei Leers woensdag na afloop van de ontmoeting die hij met haar had.

Malmström beaamde dat het een constructief gesprek was. Het onderwerp immigratie en integratie speelt in alle Europese landen, zei ze, maar Nederland is het enige land dat de regels over gezinshereniging wil wijzigen.

In andere landen is de urgentie om de Europese migratieregels aan te scherpen een stuk minder, zei de Eurocommissaris voor binnenlandse zaken.

Obstakel

De Europese regels kunnen een belangrijk obstakel vormen voor de afspraken die in het gedoogakkoord zijn vastgelegd. De PVV wil het aantal migranten drastisch verlagen, en daarvoor is het nodig dat in Brussel de regels worden aangepast.

Leers zei woensdag dat het verminderen van de migratie geen doel op zich is. Het doel is het verbeteren van regels en het resultaat daarvan zal zijn dat minder kansarme migranten naar Nederland komen, aldus Leers

Groenboek

Malmström komt eind november met een plan om de immigratieregels aan te passen. In dit zogeheten groenboek is vastgelegd hoe het Europees migratiebeleid er de komende jaren zal uitzien.

Leers is druk bezig om in Europa medestanders te vinden voor zijn voorstellen, zodat deze meegenomen worden in dit groenboek. Volgens hem lukt dat goed, en staan onder meer Frankrijk en Oostenrijk open voor zijn plannen.

Maar Malmström liet weten dat vooralsnog geen enkel ander land bij haar heeft aangedrongen op wijziging van de regels rond gezinshereniging.

Inkomenseis

In het gedoogakkoord tussen VVD, CDA en PVV staat onder meer dat de inkomenseis bij gezinsmigratie omhoog moet, partners pas als zij 24 jaar zijn naar Nederland mogen komen en nieuwkomers aan een opleidingseis moeten voldoen. Veel maatregelen kunnen slechts op Europees niveau worden geregeld.

Woensdagmiddag spreekt Malmström met de Tweede Kamer. PVV-Kamerlid Sietse Fritsma liet dinsdag weten uit te kijken naar het gesprek met de Eurocommissaris, voor wie hij enkele 'belangrijke vragen' in petto had.