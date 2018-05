Kamermeerderheid tegen korten op AOW’ers

Nu heeft een alleenstaande AOW'er recht op een uitkering van 70 procent van het minimumloon als hij of zij een huishouden deelt met een werkend kind van achttien jaar of ouder. Kamp wil dat beperken tot 50 procent, ofwel een AOW-uitkering voor samenwonenden.

Op het CDA-congres zaterdag keerde CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zich al tegen het kabinetsplan. Maandag volgden gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen PvdA en SP.

Kamp wil ondanks de weerstand vasthouden aan zijn plan. In een reactie wijst hij er op dat een AOW'er nu een uitkering van 50 procent krijgt als hij of zij een huishouden vormt met een echtgenoot, partner, broer of zus.

Niet logisch

Maar als een AOW'er samenwoont met een kind boven de achttien met een zelfstandig inkomen, dan geldt hij als een alleenstaande AOW'er en ontvangt 70 procent van het minimumloon. ''Dat is niet logisch, want het gaat in beide gevallen om een gedeeld huishouden. Daarom is het kabinet van plan hier één lijn te trekken'', aldus Kamp.

De PVV eist dat Kamp zijn voorstel intrekt. ''Veel van deze kinderen verlenen mantelzorg en zorgen ervoor dat deze ouderen niet in een isolement raken. Het zou de samenleving veel meer geld kosten wanneer deze kinderen het ouderlijke huis vanwege het afpakken van de toeslag zouden verlaten'', stelde PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar.

Gemene maatregel

Paul Ulenbelt (SP) is nog explicieter. ''Dit is een hele gemene maatregel omdat het ouderen treft voor wie jongeren vaak zorg op zich hebben genomen. Op het moment dat je ouderen kort, dan straf je daarmee de kinderen die voor hen zorgen. En dan dwing je ze apart te gaan wonen. Dat is echt gemeen en hardvochtig.''

Ook de PvdA wijst het voorstel van Kamp af. ''Een asociale en oneerlijke bezuiniging'', zegt Kamerlid Roos Vermeij. ''Dit is niet de methode als je vindt dat mensen een beetje voor elkaar moeten gaan zorgen. Ze krijgen minder uitkering, wat gaat leiden tot ontwijkgedrag. Dit levert Kamp niet veel op.''