Restaurant universiteit twittert stemadvies

Dat twitterbericht werd al snel weer ingetrokken, omdat in het restaurant een stemlokaal is gevestigd. Geen slimme actie, menen zowel de universiteit als het hoofdstembureau in Nijmegen.

Het restaurant van de onderwijsinstelling riep in het twitterbericht op te stemmen voor de oppositie. ''Stemlokaal Refter geopend. Denk aan het onderwijs en stem oppositie'', aldus de boodschap.

Verwarring

Na korte tijd verdween het bericht en werd het vervangen door de boodschap ''excuses voor de tweet van vanmorgen. Wij spreken namens het restaurant. Niet vanuit het stemlokaal. De verwarring is begrijpelijk.''

De universiteit kreeg het oorspronkelijke bericht al snel in de smiezen en liet het verwijderen. ''Er leek in die boodschap een rechtstreeks verband te zijn tussen het stemlokaal en het stemadvies. Dat is er uiteraard niet'', zegt een universiteitswoordvoerder.

Dringend advies

Leden van stembureaus in de gemeente Haarlemmermeer hebben het dringend advies gekregen woensdag niet te twitteren, bellen of e-mailen vanuit hun stembureau. ''Dat is uit respect voor de kiezer'', zei een woordvoerder van de gemeente woensdag.

''De gemeente vindt het niet netjes als leden van stembureau's met andere zaken bezig zijn als kiezers hun stem komen uitbrengen'', aldus de woordvoerder.

''Het is geen verbod, want het staat niet in de Kieswet, maar een dringend advies'', aldus Peter van Groenigen, raadslid van de HAP Haarlemmermeer, werkzaam op een stembureau en zelf twitteraar.

Volgens hem is het advies ook ingegeven door het feit dat informatie vanaf de stembureau's niet ongebreideld naar buiten mag komen. ''Je kan wel van alles de lucht ingooien, bijvoorbeeld een stemadvies. Dat mag natuurlijk niet.''