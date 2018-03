EU houdt buitengewone top over Libië

Leiders van de 27 EU-lidstaten willen een antwoord formuleren op de crisis in Libië en de ontwikkelingen in andere zuidelijke buurlanden van de unie.

De bijeenkomst is op dag waarop in Brussel al een speciale vergadering is gepland van de EU-lidstaten met de euro als munt. De top over Noord-Afrika begint om halftwaalf, de vergadering over de eurozone is 's avonds.

Sarkozy en Cameron

De Noord-Afrikatop vindt plaats op aandringen van de Franse president Nicolas Sarkozy en de Britse premier David Cameron. Zij noemden het gewelddadige optreden van de Libische leider Muammar Kaddafi tegen zijn tegenstanders volstrekt onacceptabel en pleitten voor het verhogen van de druk op het regime.

Sarkozy waarschuwde ook voor een oncontroleerbare golf vluchtelingen naar Europa als de onrust in Noord-Afrika aanhoudt.