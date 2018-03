Wind weerhoudt PVV'ers van fietstocht

De politici zouden op de fiets een kijkje nemen bij de Delflandse kust, waar vanaf dit jaar 21,5 miljoen kubieke meter zand aan de kust wordt vastgeplakt om deze te beschermen.

De PVV is tegen dit project van de provincie en Rijkswaterstaat, omdat door het extra zand sterke waterstromingen kunnen ontstaan. Dat zou gevaarlijk zijn voor badgasten.

Marc van den Berg, nummer vier op de Zuid-Hollandse PVV-lijst, had zich verheugd op de fietstour.

''Dat is hartstikke Hollands. Gisteravond wilden we de tocht ondanks de plensbuien juist door laten gaan. Maar nu het KNMI heeft gewaarschuwd voor de wind hebben we deze toch afgelast. We willen de veiligheid van onze kandidaten niet in gevaar brengen.''

Het KNMI waarschuwt zondag voor windstoten rond 75 kilometer per uur in de provincie Zuid-Holland.