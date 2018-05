Leden GroenLinks worstelen met missie

Het leidde soms tot complimenten over de zorgvuldige afweging om in te stemmen met de missie, maar ook tot een aaneenschakeling van kritische vragen over de steun aan het plan van het kabinet.

De leden worstelden met allerlei vragen: Kan de stekker nog wel uit de missie worden getrokken? Doet de missie wel recht aan het verkiezingsprogramma? Is het niet naïef om te denken dat alle door GroenLinks gestelde voorwaarden worden uitgevoerd? En berokkent de missie niet te veel schade aan de partij?

Toch konden de Kamerleden ook rekenen op bijval. ''Ik wil de fractie feliciteren met het goede resultaat'', zei een van de aanwezigen. Daarop klapte de helft van de zaal.

De fractie heeft met precies dezelfde vragen geworsteld, erkenden de Kamerleden. De beoordeling van de missie kan verschillen, de bedoeling van de missie niet, vond Grashoff.

''Deze missie draagt bij aan de toekomst van mensen in Afghanistan. Het is een moeilijke kans, met geen garantie op succes, maar wel met kansen op enig succes.''

Dibi stelde: ''Dit is niet mijn kabinet of oorlog, maar dit zijn wel de idealen die in het verkiezingsprogramma zijn vastgesteld. Ik hoop dat deze missie iets kan betekenen. Als we het verschil kunnen maken, dan wil ik die kans pakken.''

Partijpolitieke spelletjes

Grashoff en Dibi verzekerden de aanwezigen dat zij zich niet hebben laten leiden door partijpolitieke spelletjes, maar afstand hebben genomen om een inhoudelijke keuze te maken.

''Ik heb gekozen vanuit de overtuiging dat we hiermee voor GroenLinks de goede weg inslaan'', zei Grashoff. Hij beloofde dat hij de toezeggingen van het kabinet en de missie kritisch blijft volgen. ''Dit is zaterdag na het partijcongres niet afgelopen. Dan begint het pas'', zei Dibi daarover.

Geen scheuring

Grashoff zei te hopen dat de verschillende meningen binnen de partij niet leiden tot een breuk in het vertrouwen. ''Ik weet zeker dat er geen scheuring komt in de partij'', aldus Dibi.

Op de bijeenkomst in Theater Zuidplein in Rotterdam kwamen enkele tientallen leden af. De regionale bijeenkomst werd gehouden op initiatief van het partijbestuur.

Soortgelijke bijeenkomsten volgen nog onder meer in Groningen, Utrecht en Zwolle. Zaterdag is in Utrecht het landelijk partijcongres.