De komende dagen moet Van Haersma Buma ter observatie in het ziekenhuis blijven.

Een woordvoerster van de CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft dat dinsdag gemeld. Het is nog onduidelijk hoe lang de CDA-fractievoorzitter uit de roulatie is.

De verwachting is niet dat hij voor het kerstreces terugkeert in de Tweede Kamer. Het reces in het parlement begint volgende week vrijdag.