Veldhuijzen twijfelde niet aan steun Rutte

Veldhuijzen van Zanten maakte dat woensdagnacht duidelijk na afloop van het debat over de regeringsverklaring.

Ze heeft behalve een Nederlands ook een Zweeds paspoort. Het laatste heeft voor haar geen praktische maar een emotionele betekenis vanwege familie die in Zweden woont, zei ze.

De staatssecretaris was lang het gespreksonderwerp voor en tijdens het debat over de regeringsverklaring.

''Dat was heel erg wennen'', erkende ze. Veldhuijzen van Zanten zei te hopen dat ze de aandacht die ze nu kreeg kan behouden voor de zorg. ''Dan ben ik tevreden.''

Onmogelijk

Het kabinet wil een dubbele nationaliteit in de toekomst onmogelijk maken. Veldhuijzen van Zanten wilde niet ingaan op de vraag of ze bereid zou zijn afstand te doen van haar Zweedse pas. ''Het is me niet gevraagd, dus het is niet aan de orde.'' Ze doelde daarbij op Rutte zelf. Wilders had wel een motie daarover ingediend.

De nieuwe bewindsvrouw gaf aan het kabinetsbeleid ook op dit punt te onderschrijven, maar benadrukte dat de maatregel om dubbele nationaliteit tegen te gaan niet met terugwerkende kracht gaat gelden.