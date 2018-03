PvdA'er Koenders in race voor hoge VN-post

Op die positie zou hij ook onder-secretaris-generaal bij de VN worden. Het demissionaire kabinet steunt zijn kandidatuur. Ingewijden bevestigden woensdag een bericht daarover in de Volkskrant.

Koenders is een van de veertien kandidaten. De PvdA'er had dinsdag zijn sollicitatiegesprek in New York, waar het hoofdkantoor van de VN is gevestigd.

Naar verluidt gooit de oud-minister hoge ogen binnen de VN, maar een benoeming hangt af van tal van factoren. Zo wil de VN in de leiding een goede spreiding over de werelddelen en een evenwichtige afspiegeling van vrouwen en mannen.