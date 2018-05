'Er is één matchmaker en dat is Rutte'

''Rutte is de man die aan het langste eind trekt en er ook alles voor heeft gedaan'', zei Lubbers dinsdag tijdens een persconferentie.

Lubbers wilde geen oordeel vellen over PvdA-leider Job Cohen, die door PVV-leider Geert Wilders werd bedankt voor het mogelijk maken van het rechtse kabinet.

Onzin

''Dat is natuurlijk grote onzin, echt onzin'', zei Lubbers over dat pesterige twitterbericht van Wilders.

De informateur wilde zich niet mengen in de beschuldiging in de media van Rutte zelf dat Cohen de matchmaker en vroedvrouw van het rechtse kabinet was. ''Daar blijf ik buiten'', zei de oud-premier.

De informateur vond het moeilijk de opstelling van Cohen te typeren. Hij vond hem niet blokkerend maar ook niet flexibel. Lubbers kon er evenmin iets over zeggen of de PvdA-leider, die geen middenkabinet van VVD, PvdA en CDA wilde, politiek handig heeft gehandeld.

Alternatief

''Als je een alternatief wilt, moet je ook een alternatief realiseren. Terugkijkend gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat dat niet mogelijk was'', zei Lubbers.

Volgens Lubbers is er tussen Rutte, Wilders en CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen kennelijk een chemie ontstaan waardoor wat eerst niet mogelijk leek, nu wel mogelijk lijkt. Volgens Lubbers wees de uitslag van de verkiezingen ook in de richting van een rechts kabinet. Of er ook een andere mogelijkheid was geweest? ''Ik zie 'm niet in ieder geval.''

Stoppen als informateur, wat hij vorige week na zijn eerste gesprekken overwoog, was onmogelijk. ''Dan liggen de scherven op het bordes als ik die avond was gestopt.''