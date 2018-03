Marianne Thieme gaat samenwerken met Paul McCartney

Dat onthult Thieme in een vraaggesprek met NU.nl. Hoe de samenwerking er precies gaat uitzien geeft ze nog niet prijs.

De Meat Free Monday-campagne werd vorig jaar opgezet door Paul McCartney met zijn dochters Stella en Mary. Samen riepen zij mensen op om een dag in de week geen vlees te eten.

Inmiddels hebben zich internationale beroemdheden als Yoko Ono, Richard Branson en Gwyneth Paltrow bij de campagne aangesloten.

De fractieleider van de Partij voor de Dieren had in december een ontmoeting met de ex-Beatle, vlak voor een concert in de Gelredome.

McCartney was volgens Thieme na Prinsjesdag vorig jaar, waarbij Thieme een Meat Free Monday-hoed droeg, geïnteresseerd geraakt in haar partij en had haar uitgenodigd voor een ontmoeting.

De Partij voor de Dieren zou volgens McCartney een voorbeeldfunctie hebben voor de rest van de wereld.

Lees hier het hele interview met Marianne Thieme