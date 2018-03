Kroes ziet nieuwe post als zeer belangrijk

''Ik hou niet van ranglijstjes, maar ik ben ervan overtuigd dat deze portefeuille zó belangrijk is. Het heeft invloed op gezondheid, onderwijs, van alles."

"Hiermee kan ik Europa zeker dichter bij de mensen brengen'', zei ze vrijdag in Brussel in het eerste persgesprek sinds de regering haar voordroeg voor een tweede termijn als EU-commissaris.

Op de vraag wat ze zelf heeft met ICT, zei ze vooral geboeid te zijn door startende internetbedrijven.

''Ik heb hier wizzkids aan tafel gehad die in de VS vanuit een garage een bedrijf hebben opgebouwd. In Europa gebeurt dat te weinig. Ik wil de ambiance daarvoor stimuleren''.

Eigen schaduw

Kroes zei dat de herbenoeming voor haar onverwacht kwam. ''Een aantal weken geleden had ik niet gedacht dat er mogelijkheden waren voor een tweede ambtstermijn'', zei de VVD'ster.

''Ik realiseer me dat het in de Nederlandse cultuur niet gebruikelijk is om iemand van een oppositiepartij voor te dragen. Ik stel het op prijs dat het kabinet over zijn eigen schaduw heen is gestapt.''

Gezond

De 68-jarige topbestuurster is van plan haar nieuwe ambtstermijn van vijf jaar vol te maken. ''Ik zie er er toch gezond uit?'', zei ze lachend.

Ze zei niet gehoord te hebben van Commissievoorzitter Barroso dat ze bijvoorbeeld na de Kamerverkiezingen in 2011 gewisseld zou worden.

Metaalmoeheid

Kroes wilde graag doorgaan op haar huidige vakgebied Concurrentie. Maar voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie vreest voor 'metaalmoeheid' bij commissarissen die langer dan vijf jaar op dezelfde stoel zitten.

''Het is duidelijk dat de voorzitter erin gelooft dat je door een wisseling de spirit behoudt'', zei Kroes. Zelf meent ze dat ze best vijf jaar door had kunnen gaan op dezelfde post. ''Metaalmoeheid is niet het eerste waar ik mezelf op betrapte.''

Man-vrouwbalans

Kroes is blij met haar nieuwe titel als vijfde vicevoorzitter van de Europese Commissie. ''Het is meer dan een protocollaire functie'', zei ze. ''Er zijn nog geen afspraken over, maar ik neem aan dat je dan clusters van commissarissen gaat leiden.''

Dat er negen vrouwen zijn onder de 27 commissarissen, vindt Kroes niet verkeerd. ''Het is nog niet de ideale man-vrouwbalans, maar eerst zag het er somberder uit wat betreft het aantal vrouwelijke commissarissen.''