NU-lezer Marc Robert de Groot kon tijdens zijn vakantie in Zuid-Afrika even niet bij het zwembad, dankzij een ongenode gast. © NU.nl/Marc Robert de Groot

Zaterdag 3 augustus: Amsterdam was weer het toneel voor de Canal Pride - de grote botenparade die het hoogtepunt van de Pride Week vormt. © Pro Shots

Zaterdag 27 juli: Deelnemers aan de Pride Walk in Amsterdam lopen naar het Vondelpark. De optocht markeert het begin van Pride Week. © ANP

Zaterdag 27 juni: Duizenden toeschouwers nemen in de Tunesische hoofdstad Tunis afscheid van de eerste democratisch verkozen president van het land, Beji Caid Essebs, die eerder deze week overleed op 92-jarige leeftijd. © Reuters

Vrijdag: De zomerhitte werd aan het einde van de middag onderbroken door noodweer, onder meer in Eindhoven. © Pro Shots

Donderdag 25 juli: Het is weer een snikhete dag waarop veel ijsjes zijn genuttigd. © Pro Shots

Woensdag 24 juli: Aardbeienplukkers in Rucphen zijn aan het werk onder de brandende zon. © Pro Shots

Dinsdag 23 juli: Een man gebruikt een brandweerslang om de tramrails nat te spuiten om te voorkomen dat de brug bij de Museumhaven in Amsterdam niet meer opengaat vanwege de hitte. © Pro Shots

Maandag 22 juli: Zanger Ricky Martin is een van de deelnemers van een massaprotest tegen de gouverneur van Puerto Rico. © Getty Images

Maandag 22 juli: Dit zijn Miraitowa (links) en Someity (rechts), de robotmascottes voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Het mechanische duo werd maandag gepresenteerd. © Pro Shots

Maandag 22 juli: India heeft succesvol hun eerste maanlander gelanceerd. Chandrayaan-2 moet in september landen. © Reuters

Zondag 21 juli: Amerikaanse militairen lopen mee in een parade op het eiland Guam, in de hoofdstad Hagatna. Zondag viert men in Guam dat de Amerikanen het eiland in 1944 bevrijdden van Japanse bezetting. Het eiland is nog steeds grondgebied van de Verenigde Staten. © Reuters

Vrijdag 19 juli: In Marseille, Frankrijk, wordt gevierd dat Algerije de Afrika Cup voor de tweede keer heeft gewonnen. © Pro Shots

Donderdag 18 juli: Het was warm op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. © Pro Shots

Woensdag 17 juli: In Hilversum herdenken mensen de slachtoffers van de MH17-ramp. © Pro Shots

Woensdag 17 juli: In Peking ligt een poes rustig te slapen in een raamkozijn. © ProShots

Dinsdag 16 juli: De politie heeft inbrekers van het dak van de MediaMarkt in Eindhoven gevist. © Pro Shots

Maandag 15 juli: Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Waalwijk is maandagavond brand uitgebroken. Er kwam veel rook bij vrij, waarvoor een NL-alert is verstuurd. © Pro Shots

Maandag 15 juli: De Duitsers Timo Barthel en Lou Massenberg nemen deel aan het onderdeel 10 m. schoonspringen op het WK Zwemmen in Gwangju, Zuid-Korea. © Reuters

Zondag 14 juli: Soldaten staan in de houding voorafgaand aan de militaire parade in Parijs ter ere van 'Quatorze Juillet', de nationale feestdag van Frankrijk. © AFP

Zaterdag 13 juli: Inwoners van de Amerikaanse kustplaats New Orleans bereiden zich voor op de komst van de tropische storm Barry. © EPA

Donderdag 11 juli: Een nabestaande huilt bij het graf van een van de slachtoffers van de massamoord in Srebrenica. © AFP

Donderdag 11 juli: een storm zorgt voor een ravage in Griekenland. Zes mensen komen om het leven en tientallen anderen moeten per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. © AFP

Woensdag 10 juli: Voetbalster Megan Rapinoe viert samen met haar teamgenoten de winst op het WK Vrouwenvoetbal in Frankrijk. Tienduizenden fans juichten de vrouwen toe in New York. © AFP

Woensdag 10 juli: De politie heeft in het bos bij Laren duizenden poststukken gevonden, verdeeld over acht diepe kuilen. © Politie Gooi en Vechtstreek

Woensdag 10 juli: Erik Hubers, voorzitter Pluimveehouderij bij LTO Nederland, komt aan bij de rechtbank in Den Haag. De rechter doet uitspraak in een zaak over de fipronilcrisis in 2017.

Maandag 8 juli: In Mumbai zijn de straten overstroomd door hevige regenbuien. © AFP

Maandag 8 juli: Restaurateurs werken achter een glazen wand aan de restauratie van de Nachtwacht. Het wereldberoemde meesterwerk uit 1642 van Rembrandt van Rijn is voor het laatst onder handen genomen in 1976. © ANP

Maandag 8 juli: Deelnemers van het San Fermin-festival in het Spaanse Pamplona rennen met de stieren. Tijdens het jaarlijkse evenement worden elke ochtend zes stieren losgelaten. © AFP

Zondag 7 juli: Twee Fransen nemen in Nice op acrobatische wijze een duik in de Middellandse Zee. © AFP

Zondag 7 juli: Fans van de Oranjevrouwen zijn klaar voor de WK-finale in Lyon. © ProShots

Zondag 7 juli: De stembussen in Griekenland zijn om 7.00 uur geopend. © AFP

Zaterdag 6 juli: Een Spaanse rejoneador, een stierenvechter te paard, wordt na een gevecht uit het stadion in Pamplona gedragen. © EPA

Zaterdag 6 juli: Het nieuwe regeringstoestel, een Boeing 737, is zaterdag gepresenteerd op vliegbasis Woensdrecht. Het vliegtuig zal worden gebruikt door de koninklijke familie en ministers. © Pro Shots

Vrijdag 5 juli: Bij een explosie in een flatwoning aan de Van der Waalsstraat in Vlaardingen zijn twee mensen omgekomen. © Pro Shots

Donderdag 4 juli: Twee hanen staan voor de rechtbank in het Franse Rochefort, waar wordt besloten of luidruchtig gekraai geldt als burenoverlast. © AFP

Woensdag 3 juli: Een jaguar koelt even af in het bassin van zijn verblijf in de dierentuin in de Franse plaats Pessac. © AFP

Dinsdag 2 juli: Koningin Máxima bij de officiële opening van Coding College Codam. De Amsterdamse programmeerschool wil een oplossing bieden voor het tekort aan goed opgeleide programmeurs in het land. © Pro Shots

Dinsdag 2 juli: De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is op bezoek in China. © AFP

Maandag 1 juli: Een muurschildering van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan is onthuld op het Mercatorplein in Amsterdam. © Pro Shots/Michael Potts

Maandag 1 juli: Het einde van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen wordt herdacht en gevierd bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in Amsterdam. © ANP

Maandag 1 juli: Bezoekers van de Tower Bridge in Londen liggen op een glazen vloer die uitkijkt over de rivier de Theems. De iconische overspanning viert op 1 juli haar 125e verjaardag. © ProShots

Maandag 1 juli: Burgemeester Bill de Blasio van New York leidt een enorme Gay Pride-optocht door zijn stad. De parade vormde het slot van de herdenking van de Stonewall-rellen in 1969, die het begin van de lhbt-emancipatie in de VS vormden. © AFP

Zondag 30 juni: Max Verstappen wint zijn eerste race van het seizoen, in Oostenrijk. © ANP

Zondag 30 juni: De Amerikaanse president Donald Trump en zijn ambtsgenoot Moon Jae-in van Zuid Korea dalen de trap af in de presidentiële vertrekken van Moon. De wereldleiders ontmoetten elkaar in Seoel. © AFP

Zaterdag 29 juni: Den Haag staat zaterdag in het teken van de Nederlandse Veteranendag. © ANP

Vrijdag 28 juni: Wereldleiders zijn vrijdag in het Japanse Osaka bijeengekomen voor de G20. © AFP

Donderdag 27 juni: De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte worden bij aankomst in de Japanse stad Kyoto begroet door twee geisha's in opleiding. © AFp

Woensdag 26 juni: Duitsers koelen af bij het meer in Haltern am See, een stad gelegen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het was daar vandaag flink warm met temperaturen van boven de 38 graden. © AFP

Dinsdag 25 juni: Bezoekers van het Scheveningse strand zoeken verkoeling in het water. © Pro Shots

Dinsdag 25 juni: Een vrouw laat in de Duitse stad Ducherow haar twee alpaca's uit. © Hollandse Hoogte

Maandag 24 juni: Een puppy in de Duitse stad Dusseldorf geniet van de hittegolf. © Hollandse Hoogte

Maandag 24 juni: Tienduizenden Costaricanen vieren de eerste Gay Pride sinds het homohuwelijk in augustus vorig jaar gelegaliseerd werd. © AFP

Zondag 23 juni: In Istanbul zijn de stembussen opnieuw geopend voor de burgemeestersverkiezingen. © AFP

Vrijdag 21 juni: de internationale dag van de yoga wordt gevierd in India. © AFP

Donderdag 20 juni: Oranjefans trekken door de straten van Reims. De Oranjevrouwen wonnen in het Stade Auguste-Delaune ook hun derde groepsduel (2-1 tegen Canada). © Pro Shots

Donderdag 20 juni: Twee mannen houden Noord-Koreaanse en Chinese vlaggen vast in Pyongyang, waar de leiders van de twee landen maandag bijeenkomen. © Pro Shots

Woensdag 19 juni: Koning Willem-Alexander opent het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Na een restauratie en uitbreiding heeft het museum nu een moderne vleugel voor tijdelijke tentoonstellingen. © ANP

Dinsdag 18 juni: Een fan van het cricketteam van Bangladesh aait Brian, de 'huiskat' van de Somerset Cricket Club tijdens de WK-poulewedstrijd tussen West-Indië, een eilandengroep in de Caraïben, en Bangladesh. © AFP

Maandag 17 juni: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verlaten Windsor Castle, nadat de koning door de Britse koningin Elizabeth II werd geïnstalleerd als ridder in de Orde van de Kousenband. © AFP

Maandag 17 juni: In Londen wordt het jaarlijkse Hindoestaanse feest Ratha Yatra gevierd. Het is een processie waarbij gelovigen een kar trekken met daarop de beeltenis van de god Jagannath. Het feest staat symbool voor het vergeven van zonden. © Pro Shots

Zondag 16 juni: Een grote massa demonstranten in Hongkong gaat opzij om een ambulance door te laten. © AFP

Zondag 16 juni: Duizenden mensen doen mee aan een grootschalige yoga-oefening in de Thaise hoofdstad Bangkok ter gelegenheid van de internationale yoga-dag © AFP

Zaterdag 15 juni: Soedanezen vermaken zich in een schommelschip in de hoofdstad Khartoem. © AFP

Vrijdag 14 juni: Luiaard Paula wordt op haar vijftigste verjaardag gevoerd door een verzorger van de dierentuin in het Duitse Halle an der Saale. Volgens het park is Paula de oudste luiaard ter wereld. © AFP

Donderdag 13 juni: Een hulpverlener ontvangt mensen voor een gezondheidsscreening in het Oegandese Mpondwe, een plaats bij de grens met de Democratische Republiek Congo. Deze week is ebola voor het eerst waargenomen in Oeganda. © AFP

Donderdag 13 juni: Een Sri Lankaanse katholiek gaat ter communie in de Sint-Antoniuskerk in Colombo. De kerk is weer open na de renovatie die volgde toen het gebedshuis op Eerste Paasdag werd getroffen door een bomaanslag. © AFP

Woensdag 12 juni: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen een staatsbanket bij in het presidentieel paleis tijdens de eerste dag van het staatsbezoek aan Ierland. © ANP

Woensdag 12 juni: In het zuiden van China zijn grote overstromingen vanwege de hevige regenval. Al zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen. © Pro Shots

Dinsdag 11 juni: Het Nederlands vrouwenelftal versloeg dinsdag Nieuw-Zeeland met 1-0 op het WK in Frankrijk. © ANP

11 juni 2019: De rondvaartboot 'Zeemeermin' wordt geborgen. De boot zonk vorige maand in de Donau bij de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Zeker twintig opvarenden kwamen om het leven. Acht mensen worden nog vermist. © AFP

Maandag 10 juni: Een jongeman met een poezenmasker poseert tijdens de Gay Pride in de Poolse stad Warschau. Aan de parade namen duizenden lhbt's deel; de homorechten staan in Polen zwaar onder druk door de conservatieve regering. © Hollandse Hoogte

Maandag 10 juni: Op Pinkstermaandag vereren jaarlijks duizenden mensen in Spanje het beeld van "De maagd van de morgendauw". Het doorgaans verlaten dorp El Rocío staat bekend als bedevaartsoord waar jaarlijks miljoenen pelgrims doorheen komen. © AFP

Maandag 10 juni: Onder regenachtige omstandigheden is de jaarlijkse Roparun van start gegaan. Deelnemers zamelen geld in voor projecten in de palliatieve zorg voor kankerpatiënten © ANP

Zondag 9 juni: Het Nederlands elftal verliest in de finale van de Nations League met 1-0 van Portugal. © ProShots

Zondag 9 juni: De Spaanse tennisser Rafael Nadal wint voor de twaalfde keer in zijn carrière Roland Garros, door in de finale af te rekenen met Dominic Thiem. Het is voor het eerst dat een tennisser twaalf keer eenzelfde Grand Slam wint. © Pro Shots

Zaterdag 8 juni: Britse militairen stellen zich op voor de 'Trooping the Colour'-parade, ter ere van koningin Elizabeth II haar verjaardag. Deze parade vindt altijd plaats op de zaterdag voor of na 10 juni. De koningin is echter jarig in april. © AFP

Vrijdag 7 juni: De Franse hulpdiensten onderzoeken een gekapseisde boot in Les Sables-d'Olonne. Drie opvarenden zijn om het leven gekomen. De badplaats wordt geteisterd door storm Miguel. © AFP

Vrijdag 7 juni: Festivaldirecteur Jan Smeets krijgt een cadeau overhandigd in aanloop naar de vijftigste editie van Pinkpop. De gemeente Landgraaf heeft een buste met zijn hoofd laten maken. © ANP