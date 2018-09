Holleeder-proces gaat verder | NPO, RTL en SBS strijden om de kijker

In deze uitzending praten we over de voortzetting van het Holleeder-proces. Het zal vandaag de 31ste zittingsdag zijn en een hoop vragen zijn nog onbeantwoord. Wat zal er vandaag besproken worden en is het einde al in zicht?

Ook praten we over het nieuwe televisieseizoen. Vandaag zullen er een hoop nieuwe televisieprogramma's in première gaan. Maar wie zal de meeste kijkers trekken: RTL, SBS of de NPO?

