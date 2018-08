Verzweeg paus Franciscus misbruik binnen de katholieke kerk?

We praten over het misbruikschandaal in de katholieke kerk. Paus Franciscus is afgelopen weekend beschuldigd door aartsbisschop Carlos Maria Vigano. De paus zou hebben geweten van een incident en dat moedwillig hebben verzwegen. Een beschuldiging die de paus niet expliciet ontkent. Hoe zit dat precies?

En de politie staakt woensdagavond in Eindhoven. Agenten willen de toegang tot de stad beperken. Met de actie vraagt de politievakbond ACP voor betere cao-voorwaarden. De burgemeester van Eindhoven ziet de staking echter niet zitten.

