Verdeeldheid over vaccinaties | 'Kwartje gevallen bij Kiki Bertens'

In deze uitzending praten we over de verdeeldheid over vaccinaties. Het RIVM heeft bekendgemaakt dat de vaccinatiegraad in Nederland is gedaald. Het kabinet focust zich nu op voorlichting en niet op een vaccinatieplicht. Alleen: waar komt deze verdeeldheid vandaan?

En we bespreken ook nog de start van de US Open. Deze Grand Slam wordt gehouden in New York en er wordt gespeeld op hardcourt. Alle grote spelers doen dit jaar mee en de Nederlandse ogen zullen gericht zijn op Kiki Bertens.

NU.nl is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2018

Onze ochtendpodcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards van BNR in de categorie Nieuws en Politiek. Is Dit wordt het nieuws jouw favoriete podcast? Je hebt tot 3 september de mogelijkheid om te stemmen.

