Doorbraak zaak Nicky Verstappen | 'Machteloosheid voelbaar bij Trump'

In deze uitzending hoor je alles over de doorbraak in de zaak van Nicky Verstappen. De politie heeft woensdag bekendgemaakt een 55-jarige man te zoeken die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Verstappen. Wij belden met Peter R. de Vries over de zaak en wie de verdachte precies is.

Mocht u tips hebben voor de politie? Dan kunt u bellen naar dit nummer: 088 16 88 999.

En we bespreken ook nog de laatste ontwikkelingen rondom de voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Michael Cohen. Hij wil namelijk meewerken aan het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

