Enorm bloementekort bij corso | Bevroren ijsvogel in natuurijs

Voor deze uitzending gaat NU.nl langs bij Ben Hasselo, voorzitter van de bloemencorso in de Gelderse plaats Rekken. Er is een groot bloementekort. Tienduizenden tot honderdduizenden dahlia's zijn niet geleverd, omdat ze er simpelweg niet zijn. Gooit de droogte van deze zomer roet in het eten voor de corso?

En het Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft een bijzondere nieuwe aanwinst, namelijk een ijsvogel bevroren in natuurijs. We gaan langs bij het museum en praten met conservator Bram Langeveld.

