'Families Noord- en Zuid-Korea zien elkaar voor het eerst en laatst'

In deze uitzending praten we je bij over de familiereünies van Noord- en Zuid-Koreanen. Leden van tientallen families die na het uitbreken van de Koreaoorlog (1950-1953) jaren gescheiden van elkaar moesten leven, worden weer bij elkaar gebracht. Velen van hen zijn al meer dan negentig jaar oud. Hoe de reünies zullen verlopen, vroegen wij aan Koreakenner Michiel Hoogeveen.

