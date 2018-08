Wat is er aan de hand in Amsterdam? | De magie van Lowlands

In deze uitzending praten we je bij over de 26e editie van Lowlands. In Biddinghuizen worden weer duizenden festivalgangers verwacht, maar wat is de magie van Lowlands? Ook gaan we het hebben over het onderzoek naar het gevonden explosief in de binnenstad van Amsterdam. Eerder werden er bedrijfspanden beschoten, explosieven aangetroffen en is er zelfs één afgegaan. Hoe gaat het onderzoek naar de incidenten in z'n werk?

NU.nl is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2018:

Onze ochtendpodcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards van BNR in de categorie Nieuws en Politiek. Is Dit wordt het nieuws jouw favoriete podcast? Je hebt tot 3 september de mogelijkheid om te stemmen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.