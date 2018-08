Politiek getouwtrek tussen Trump en Erdogan schaadt wereldeconomie

In deze uitzending praten we je bij over het conflict tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de president van Turkije Recep Tayyip Erdogan. Trump meldde op Twitter dat hij de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije wil verdubbelen naar 50 en 20 procent. Waarom dit een klap is voor de Turkse economie en een gevaar kan zijn voor de rest van de wereld, hoor je van Amerika-deskundige Willem Post.

NU.nl is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2018:

Onze ochtendpodcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards van BNR in de categorie Nieuws en Politiek. Is Dit wordt het nieuws jouw favoriete podcast? Je hebt tot 3 september de mogelijkheid om te stemmen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.