NU.nl legt uit: Escalatie in het Palestijns-Israëlisch conflict

In deze speciale editie van de Dit wordt het nieuws-podcast praten we je in een klein half uur bij over het Palestijns-Israëlisch conflict. Onderhandelingen over een langdurig staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas zijn deze week tot een abrupt einde gekomen. Beide kampen bestoken elkaar sinds woensdag over en weer met raketten en luchtaanvallen. We geven je een beeld van de huidige situatie.