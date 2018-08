NU.nl legt uit: Krijgt Europa met een 'chaotische' Brexit te maken?

In deze speciale editie van de Dit wordt het nieuws-podcast praten we je in een klein half uur bij over de Brexit. Twee jaar na het referendum in het Verenigd Koninkrijk is er nog altijd veel onduidelijkheid over hoe de Brexit eruit zal zien. De tijd begint ondertussen te dringen, 29 maart 2019 moet de scheiding een feit zijn. Wordt het een zachte, harde of chaotische Brexit?