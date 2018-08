NUweekend Is deze droogte onze toekomst? 'Pas in 2060 is een zomer als deze normaal' Het neerslagtekort is in de afgelopen maanden bijna tot recordhoogte opgelopen en in het Gelderse Deelen en het Brabantse Gilzen-Rijen is sprake van de langste regionale hittegolf ooit. Nederland zucht onder een hete en droge zomer. Gaan we in de toekomst vaker zulke zomers krijgen en hoe moeten we daar dan mee omgaan?