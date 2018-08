Reportage: Door hoge temperaturen uren in de rij voor het zwembad

Met in deze uitzending:

Een perfect uitje voor de zomer is natuurlijk een bezoek aan het zwembad. Het is alleen vaak erg druk in de zomer bij zwembaden, zeker met de hitte van afgelopen weken. Hoe houden de badmeesters overzicht en hoe zwaar is dat beroep eigenlijk? Verslaggever Carné van den Brink gaat op bezoek bij zwembad de Waterdam in Volendam en zoekt het uit.

Zomereditie

