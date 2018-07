Staat niet aansprakelijk dood kapers De Punt | 'Doorbraak voor Paay'

Met in deze uitzending:

- De rechtbank in Den Haag heeft woensdag bepaald dat er geen aanwijzingen zijn dat mariniers de gijzelnemers bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt zonder noodzaak hebben doodgeschoten. Ook is er volgens de rechter niet gebleken dat er vanuit de overheid een heimelijk bevel is gegeven om de kapers te doden. Je hoort NU.nl-rechtbankverslaggever Joris Peters.

- GeenStijl heeft onrechtmatig gehandeld toen het in 2017 een link naar een van de gelekte seksvideo's van Patricia Paay publiceerde. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Paay klaagde de website aan nadat de link in februari 2017 werd gedeeld door een twitteraar en vervolgens op GeenStijl werd geplaatst. Entertainmentredacteur Lara Zevenberg praat ons bij.

Zomereditie

Vanaf maandag 23 juli vind je de Dit wordt het nieuws-podcast drie weken lang, niet 's ochtends, maar 's middags op NU.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, reportages, extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. We horen graag jouw mening. Mail naar redactie@nu.nl