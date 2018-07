Lichaam Koen van Keulen (17) gevonden | Hitteplan van kracht

Met in deze uitzending:

- Door de komst van aanhoudend warm weer is het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het RIVM roept mensen op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen. Het RIVM waarschuwt ook voor de hoge zonkracht. Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op tot rond de 30 graden. Je hoort redacteur Job van der Plicht over de inhoud van het hitteplan.

- De politie in Italië heeft maandag het lichaam van de vermiste zeventienjarige Koen van Keulen gevonden. Hij was sinds donderdagnacht vermist. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat Van Keulen langs de weg heeft gelopen, een paar meter naar beneden is gevallen en in het water terecht is gekomen. NU.nl-redacteur Lisa van der Wal volgde de situatie en praat ons bij.

Zomereditie

Vanaf maandag 23 juli vind je de Dit wordt het nieuws-podcast drie weken lang, niet 's ochtends, maar 's middags op NU.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, reportages, extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. We horen graag jouw mening. Mail naar redactie@nu.nl.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.