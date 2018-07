Zwemmen in natuurwater kan schadelijk zijn | Recordboete voor Google

Met in deze uitzending:

- Nederland is in de ban van de droogte. De waterstand daalt in de grote rivieren en bij de Rijn is zelfs de minimumgrens al bereikt. Ook open water in de natuur kan door de droogte gevaarlijk zijn voor de mens. Je hoort NU.nl-redacteur Job van der Plicht over dit onderwerp.

- De Europese Commissie (EC) heeft Google woensdag een boete van ruim 4,3 miljard euro opgelegd. Volgens de EC misbruikt Google namelijk zijn machtspositie met het mobiele besturingssysteem Android. Bastiaan Vroegop van de NUtech-redactie geeft hierover tekst en uitleg.

