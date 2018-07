Uitspraak moord op 14-jarige Savannah | Wie wint het WK voetbal?

Met in deze uitzending:

- Vandaag wordt uitspraak tegen de inmiddels zeventienjarige Angelo S. gedaan. Hij wordt ervan verdacht in juni 2017 de veertienjarige Savannah te hebben vermoord. Justitie eist de maximale straf van twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De jongen ontkent alle betrokkenheid bij haar dood. Rechtbankverslaggever Joris Peters volgde deze zaak voor ons.

- Het einde van het WK voetbal is in zicht. Zaterdag spelen België en Engeland tegen elkaar voor de derde plaats en zondag is de finale tussen Frankrijk en Kroatië. De grote vraag is natuurlijk: wie pakt de wereldtitel? Dat vroegen we aan Rypke Bakker van de NUsport-redactie.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Deze podcast wordt je aangeboden door Storytel. Probeer Storytel dertig dagen gratis via www.storytel.nl/nu.