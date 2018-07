Halsema wordt beëdigd als burgemeester | Hulp voor boeren en koeien

Met in deze uitzending:

- Femke Halsema wordt vandaag beëdigd als burgemeester van Amsterdam. Er was veel te doen over de nieuwe burgemeester. Zo werd de vacature eind mei nog tijdelijk heropend, omdat er te weinig geschikte kandidaten waren. Wij vroegen aan Michiel Couzy, politiek verslaggever van Het Parool, of ze zich ook direct moet bewijzen.

- Vorig jaar stonden er ruim 1,1 miljoen melkkoeien in de wei, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar het is, vooral bij de melkveehouderij, nog altijd niet vanzelfsprekend dat de koeien van het voorjaar tot het najaar in de weide staan te grazen. Om zowel de bedrijven als de koeien te helpen zijn er weidecoaches, zoals Bert Philipsen van Wageningen University en Research. Maar wat is dat precies, een weidecoach?

