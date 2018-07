Liquidatie Martin Kok | Provincie neemt besluit Oostvaardersplassen

Met in deze uitzending:

- De uitgesproken misdaadjournalist Martin Kok, bekend van de website Vlinderscrime, is op 8 december 2016 geliquideerd. De zaak over deze moord wordt behandeld bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Een 25-jarige man, Achraf B., wordt verdacht van moord en poging daartoe. Rechtbankverslaggever Joris Peters legt uit wat er momenteel bekend is.

- Provincie Flevoland neemt een besluit over nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen. Afgelopen winter was er veel te doen over de situatie in het natuurpark. Beelden van uitgehongerde dieren gingen heel het land door. NU.nl-redacteur Job van der Plicht volgt voor ons de ontwikkelingen.

