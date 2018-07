Heb je vragen voor Joost over de Formule 1? Stuur ze op naar redactie@nu.nl en maak kans op toffe NU.nl-goodies! In de podcast van 23 juli zullen we de vragen beantwoorden.

Je kunt je gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren. Of luister hieronder via SoundCloud.