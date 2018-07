Hulp voor vastzittende voetballertjes | Moordzaak broer kroongetuige

Met in deze uitzending:

- Twaalf jonge voetballertjes en hun trainer zitten vast in een ondergelopen grot in Thailand. Door slecht weer werden zij pas na negen dagen gevonden door reddingswerkers. Een van de duikers die mee hielp met de zoektocht is de Belgische duiker Ben Reymenants. We belden hem op vanuit Thailand.

- De eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Shurandy S. staat op de planning. De 40-jarige S. heeft bekend Redouan B. te hebben doodgeschoten in maart van dit jaar in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer was de broer van Nabil B., kroongetuige in het onderzoek naar een serie van liquidaties en pogingen daartoe. Je hoort rechtbankverslaggever Joris Peters over de zaak.

