Obesitas blijft probleem in Nederland | Veiligheid kerncentrales België

- Obesitas is nog altijd een groot probleem in Nederland. Van alle volwassenen in ons land, lijdt 1 procent aan morbide obesitas, de ergst mogelijke vorm. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met het RIVM. We bellen met chirurg René Wiezer van de Nederlandse Obesitas Kliniek.

- Met regelmaat wordt de veiligheid van de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange besproken. In de regio gaan er stemmen van omwonenden op om de centrales te sluiten, maar dat zal volgens de Belgische overheid pas in 2025 gebeuren. We praten hierover met atoomfysicus en éméritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Wim Turkenburg.

