Zuinig met water doen vanwege de droogte in Nederland

- Vorig jaar maakten meer dan negentienhonderd mensen een einde aan hun leven; ruim twintig meer dan in het jaar daarvoor. Hoe herken je symptomen van mensen die aan zelfmoord denken en hoe kun je jezelf of anderen helpen? We bellen met psychiater Jan Mokkenstorm.

- Het is warm weer in Nederland en er valt weinig neerslag. Vanwege de droogte komen drinkwaterbedrijven met waarschuwingen om zuinig met water te doen. Wat voor maatregelen zijn dat en waarom zijn ze zo belangrijk? Daarover spreken we met Jojanneke van Mourik van drinkwaterbedrijf PWN.

