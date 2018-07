Rutte op bezoek bij Trump | Start van Wimbledon

Met in deze uitzending:

- Minister-president Mark Rutte vliegt naar Amerika voor een bezoek aan het Witte Huis en President Donald Trump. Naast het fotomoment gaan ze achter de schermen in gesprek met elkaar. Alleen waar zullen die gesprekken over gaan? Om daarachter te komen belden we met Amerika-deskundige Willem Post.

- Vandaag is de aftrap van de 132e editie van het Wimbledon Championship. De prestigieuze Londense grand slams is voor elke tennisspeler of liefhebber magisch. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Dat vroegen we aan Jacco Eltingh, oud-tennisser en Wimbledon dubbelspel winnaar 1998.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Deze podcast wordt je aangeboden door Storytel. Probeer Storytel dertig dagen gratis via www.storytel.nl/nu.