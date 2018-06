Moeten er maatregelen komen tegen 'digitale doping'?

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (10,3 MB).

Het is ook mogelijk om je te abonneren op de podcast via iTunes of met deze RSS-feed via andere podcast-apps. Lees hier hoe dat precies werkt en bekijk de lijst met beste podcasts van het internet.

Beluister de podcast:

Datalek Ticketmaster

Ticketmaster maakte deze week bekend getroffen te zijn door een datalek. Gegevens van 5 procent van de klanten zouden op straat liggen. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en mogelijk ook betaalgegevens. Later in de week meldde de bank Monzo uit het Verenigd Koninkrijk dat het Ticketmaster in april al op de hoogte stelde van opvallende transacties bij klanten die eerder wat bij Ticketmaster hadden gekocht.

'Digitale doping'

Het team Thunder Predator is uitgesloten van de Zuid-Amerikaanse kwalificatieronde van esports-toernooi The International. Dat gebeurde nadat werd vastgesteld dat de speler Atún in het populaire spel Dota 2 werd betrapt op 'digitale doping' door het gebruik van een zogenaamde macro. Daarmee was hij in staat om op onmenselijke wijze acties uit te voeren.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcast-app? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcast-apps voor iOS en Android.