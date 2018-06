Tips voor een geslaagde barbecue | Brexit-overleg verloopt 'moeizaam'

Met in deze uitzending:

- De barbecue en het warme weer: het is een perfecte combinatie. Veel mensen zullen dit weekend weer houtskool of briketten inslaan om buiten te genieten van hun kookkunsten. Maar barbecueën wij wel op de juiste manier? Dat vroegen wij aan Harm Scholte van MeerBBQ.

- De EU-top is in volle gang. Naast het migratieprobleem, is de onderhandeling over de Brexit ook een belangrijk dossier. Maar hoe staan de onderhandelingen er eigenlijk voor en wat gaat betekenen voor Nederland? Daarover praten we met Sweder van Wijnbergen, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

