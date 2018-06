EU-top over vluchtelingencrisis | Wat te doen tegen inbrekers?

Met in deze uitzending:

- Vandaag zullen in Brussel de leiders van de 28 EU-lidstaten samenkomen voor een nieuwe EU-top. Ze gaan overleggen over het migratieprobleem in Europa. Ook de Brexit zal een belangrijk gespreksonderwerp worden. Wij bespreken deze top met politiek verslaggever Avinash Bhikhie.

- 18 procent van de alleenstaande vrouwen doet uit angst 's avonds de deur niet open als er wordt aangebeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar veiligheid in de woonomgeving. Voormalig inbreker Evert Jansen geeft voorlichting over inbraakpreventie. Hij vertelt ons wat we het beste tegen inbrekers kunnen doen.

