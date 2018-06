Vrijwel geen regionale bussen | Deliveroo voor de rechter

Met in deze uitzending:

- Vrijwel alle regionale bussen rijden niet vanwege de landelijke staking in het streekvervoer. Chauffeurs staken waarschijnlijk zeker tot en met vrijdag, mogelijk kan de staking zelfs langer aanhouden. De werknemers voeren actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Daarover praten we met Sandra Hendriks, onderhandelaar bij CNV Vakmensen.

- De 20-jarige Sytze Ferwerda staat tegenover bezorgdienst Deliveroo in de rechtszaal. Ferwerda werkt bij de bezorger als zzp'er, maar wil terug in loondienst. Volgens de man is er sprake van schijnzelfstandigheid momenteel. We bellen met Ferwerda om uitleg te krijgen over de zaak.

