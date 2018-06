Onenigheid over asielzoekers | Extra overlast door muggen

Met in deze uitzending:

- Deze zondag komen de Europese leiders bijeen voor een extra overleg over de opvang van vluchtelingen. Dat doen zij uiteraard niet zomaar: de lidstaten zoeken een oplossing voor onenigheid over de verdeling van asielzoekers over Europa. We praten over deze urgente kwestie met Anne Aagten, docent en onderzoeker bij het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden.

- En iedere zomer hebben we weer veel last van muggen. Alleen kan het deze keer weleens erger zijn dan anders. We vroegen aan NU.nl-redacteur Job van der Plicht wat je nou zelf kunt doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

