Turken stemmen in Nederland | Voorbereidingen Vlaggetjesdag

Met in deze uitzending:

- Turken in Nederland kunnen vanaf vrijdag stemmen voor een nieuw Turks parlement en mogen stemmen voor de presidentsverkiezingen in het land. De partij van de zittende president Recep Tayyip Erdogan, de AK-partij, staat bovenaan in de peilingen. We spreken hierover met Nick Augusteijn van onze NU.nl-redactie.

- Zaterdag is het Vlaggetjesdag. Vanwege de Hollandse Nieuwe gingen we deze week al even langs bij het Haringhuisje in Scheveningen om te kijken hoe het nou met de haring zit. Waar komt die vandaan en hoe smaakt die vooral?

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Deze podcast wordt je aangeboden door Storytel. Probeer Storytel dertig dagen gratis via www.storytel.nl/nu.