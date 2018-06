Wie zijn de favorieten en hoe zit het met racisme op het WK?

Met in deze uitzending:

- Het Wereldkampioenschap voetbal gaat vanmiddag van start in Rusland. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Rusland en Saoedi-Arabië. Verder praten we met Rypke Bakker van onze sportredactie over racisme en vechtpartijen in het gastland en bespreken we uiteraard de favorieten tijdens dit WK.

- In Amsterdam wordt een metro-bingo gehouden met borden van de Oostlijn. Later dit jaar volgt ook nog een bingo-avond met afgekeurde borden van de Noord/Zuidlijn. We bespreken de actie met Michiel Jonker van de gemeente Amsterdam.

