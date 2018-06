Het nieuws van de dag in vijftien minuten

Met in deze uitzending:

- De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Eric Wiebes (Economische Zaken) over de gaswinning in Groningen. Ook zal het plotselinge vertrek van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders ter sprake komen. Wij blikken vooruit met met onze politiek verslaggever Edo van der Goot.

- Vandaag beklimmen duizenden fietsers en wandelaars de Alpe d’Huez. Dit is voor Alpe d'HuZes, de jaarlijkse beklimming van de Franse berg om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Een van de deelnemers dit jaar is cabaretier Guido Weijers. Je hoort Guido in de podcast over deze zware rit.

