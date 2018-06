We bereiden je in een kwartier voor op het nieuws van de dag

Met in deze uitzending:

- De Werkgroep Kind in azc komt met aanbevelingen voor de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. De situatie is momenteel verre van voldoende. We spreken Helen Schuurmans, de coördinator van de organisatie.

- Ruim 500.000 jonge palinkjes worden uitgezet in Friesland. Met de uitzetting wil Stichting DUPAN een impuls geven aan de palingstand in Nederland. Alex Koelewijn van DUPAN legt aan ons uit waarom dit nodig is.

