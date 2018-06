We praten je bij over het nieuws van de dag

Met in deze uitzending:

- Om 12:00 uur vandaag zal weer een NL-Alert controlebericht verstuurd worden. Dit systeem zit nog in de testfase. Maar over een paar jaar zou dit systeem het luchtalarm moeten vervangen. We spraken met Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over wat we vandaag op onze telefoon kunnen ontvangen.

- Vanavond speelt Nederland in een oefeninterland tegen Italië. Het duel is tussen twee traditionele grootmachten, die dit jaar echter ontbreken op het WK in Rusland. De ploeg onder leiding van Bondscoach Ronald Koeman kwam in de vorige wedstrijd tegen Slowakije niet verder dan een 1-1. NUSport-redacteur Rypke Bakker hoor je over deze interland.

