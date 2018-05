Wolf in Nederland | Nieuwe Amsterdamse burgemeester?

Met in deze uitzending:

- De vacature voor het burgemeesterschap van Amsterdam is heropend, omdat te weinig geschikte kandidaten zich hebben gemeld. Maar wat maakt een 'goede' burgemeester? Dat vroegen wij aan Boris van der Ham, voormalig Tweede Kamerlid voor D66.

- In Drenthe is de afgelopen maanden meerdere keren een wolf gezien. Als het om een en hetzelfde dier gaat, is dat volgens Staatsbosbeheer een teken dat de wolf zich mogelijk in Nederland vestigt. Wij belden met Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research over deze ontwikkeling.



Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Deze podcast wordt je aangeboden door Storytel. Probeer Storytel dertig dagen gratis via www.storytel.nl/nu.